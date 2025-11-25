Regione Sardegna: sbloccati 30 mln. per la viabilità rurale, al via 90 interventi per sostenere le imprese agricole

La Regione Sardegna ha dato il via libera allo sblocco di risorse per la realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza della viabilità rurale, stanziando 30 milioni di euro. L’investimento è considerato strategico per il settore agricolo e pastorale dell’Isola. Nello specifico, 21,9 mln. di euro saranno destinati a 90 interventi distribuiti in 62 comuni sardi.

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta, ha sottolineato come le strade rurali non siano un elemento accessorio, ma “un’infrastruttura fondamentale” per la produttività e la sicurezza. L’obiettivo è duplice: sostenere le imprese agricole e pastorali e contrastare le difficoltà generate dall’isolamento infrastrutturale che penalizza molte aree della regione.

“Un’ azienda agricola deve poter lavorare, trasportare le produzioni, accedere ai mercati e muoversi in sicurezza, ha dichiarato Satta, finanziare e realizzare queste opere significa sostenere chi produce valore, identità e lavoro per la Sardegna.” L’assessore ha promesso una “svolta concreta, con tempistiche certe e procedure semplificate”.

Gli interventi finanziati spaziano dalla manutenzione straordinaria al consolidamento del fondo stradale, dal ripristino della percorribilità alla sistemazione del drenaggio, includendo anche la messa in sicurezza e la costruzione di nuove infrastrutture viarie.

Una particolare attenzione sarà riservata alle aree interne e ai territori a vocazione zootecnica e agricola, dove l’esistenza di vie rurali funzionali è essenziale sia per la competitività delle imprese che per la qualità della vita delle comunità locali.

Fonte: Regione Sardegna