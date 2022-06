Pubblicate le circolari su monitoraggio e rendicontazione del PNRR, come alimentare il sistema ReGiS

Sono state pubblicate nella sezione documenti di questo portale le circolari numero 26 e numero 27 relative alla rendicontazione dei prossimi obiettivi in scadenza al 30 giugno 2022 e alle modalità per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa e degli obiettivi relativi alle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, la Circolare numero 26 prevede che le attività di rendicontazione sul sistema informatico ReGiS, connesse ai 45 milestone/target con scadenza nel primo semestre 2022, debbano essere concluse entro e non oltre il 24 giugno 2022. Sono inoltre presenti gli allegati necessari alle Amministrazioni per certificare il raggiungimento dei Target e dei Milestone.

La Circolare numero 27 indica nel dettaglio le modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio andranno ad alimentare il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato e rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR ed a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Fonte: Italia Domani