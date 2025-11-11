Prorogati al 27 ottobre i termini per le domande di sostegno del PSRN

Con un decreto firmato il 30 settembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relative alle sottomisure 17.2 e 17.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022.

La nuova scadenza è fissata al 27 ottobre 2025, in sostituzione del termine originario del 30 settembre. La decisione, adottata dal direttore generale dello sviluppo rurale, Simona Angelini, si è resa necessaria a seguito delle difficoltà segnalate da AGEA nella fase di acquisizione dei dati relativi alle coperture mutualistiche annuali degli agricoltori aderenti.

Le modifiche riguardano gli avvisi pubblici approvati con i decreti direttoriali del 6 agosto 2025 (n. 366685 e n. 366704), che disciplinano rispettivamente le modalità di presentazione delle proposte per le integrazioni delle quote di adesione alle coperture mutualistiche per le annualità 2019-2023.

Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025 e sarà disponibile anche sul sito del Ministero.