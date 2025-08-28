Proroga termini in materia di programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze riguardanti le regioni colpite dal sisma

Pubblicata in GU Serie Generale n. 198 del 27 agosto 2025 l’ Ordinanza 2 luglio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 recante la “Proroga termini in materia di programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022“.

A norma dell’art. 1 del provvedimento i termini previsti dall’art. 1, commi 10 e 11, dell’ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 30 settembre 2025. Per l’effetto:



a) all’art. 1, comma 10, dell’ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall’ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025»;

b) all’art. 1, comma 11, dell’ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall’ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025».

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 137 del 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

Fonte: Gazzetta Ufficiale