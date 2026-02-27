Povertà energetica, dalla Commissione Ue il bando 2026 per supportare i Comuni

La Commissione europea ha aperto il bando 2026 dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), l’iniziativa dedicata al sostegno degli enti locali nel contrasto alla povertà energetica. L’obiettivo è offrire un servizio di assistenza tecnica ai Comuni che intendono avviare o rafforzare politiche e interventi mirati sul proprio territorio.

Il programma prevede un percorso di accompagnamento personalizzato, curato da esperti del settore, articolato in tre fasi principali: l’analisi e la comprensione del fenomeno a livello locale (diagnosi), la definizione di strategie e strumenti operativi (planning) e l’affiancamento nell’attuazione concreta delle misure individuate (implementation).

Le attività si svolgeranno sia da remoto sia in presenza e avranno una durata massima indicativa di nove mesi. Il supporto è finalizzato a potenziare le competenze tecniche e organizzative degli enti beneficiari, favorendo lo sviluppo di soluzioni efficaci e replicabili nel tempo.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 18 del 31 marzo 2026. Requisiti e modalità di partecipazione sono consultabili nella documentazione ufficiale dell’iniziativa EPAH.

Fonte: Commissione europea