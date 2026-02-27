Povertà energetica, dalla Commissione Ue il bando 2026 per supportare i Comuni

Energia e Ambiente 27 Febbraio 2026, di Redazione

Aperta la call dell’Energy Poverty Advisory Hub: fino a nove mesi di assistenza tecnica personalizzata per rafforzare diagnosi, strategie e interventi locali. Scadenza il 31 marzo

La Commissione europea ha aperto il bando 2026 dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), l’iniziativa dedicata al sostegno degli enti locali nel contrasto alla povertà energetica. L’obiettivo è offrire un servizio di assistenza tecnica ai Comuni che intendono avviare o rafforzare politiche e interventi mirati sul proprio territorio.

Il programma prevede un percorso di accompagnamento personalizzato, curato da esperti del settore, articolato in tre fasi principali: l’analisi e la comprensione del fenomeno a livello locale (diagnosi), la definizione di strategie e strumenti operativi (planning) e l’affiancamento nell’attuazione concreta delle misure individuate (implementation).

Le attività si svolgeranno sia da remoto sia in presenza e avranno una durata massima indicativa di nove mesi. Il supporto è finalizzato a potenziare le competenze tecniche e organizzative degli enti beneficiari, favorendo lo sviluppo di soluzioni efficaci e replicabili nel tempo.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 18 del 31 marzo 2026. Requisiti e modalità di partecipazione sono consultabili nella documentazione ufficiale dell’iniziativa EPAH.

Fonte: Commissione europea

