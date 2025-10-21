Pnrr, veicoli elettrici: aggiornate le aree urbane funzionali, MASE assicura equità e continuità nell’accesso ai bonus

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei Comuni ammessi a beneficiare del bonus per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, misura finanziata dal Pnrr. A partire da oggi, all’interno del portale dedicato all’incentivo, è disponibile l’elenco integrato che include 368 nuovi Comuni.

L’aggiornamento segue la recente pubblicazione delle Aree Urbane Funzionali (FUA) 2021 da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). La nuova perimetrazione, frutto di un lavoro istruttorio coordinato con la Commissione europea, è basata sulla matrice di pendolarismo e sui più recenti dati demografici desunti dal Censimento della popolazione 2021.

Il MASE intende così garantire la massima trasparenza e tempestività amministrativa nell’accesso agli incentivi.

Continuità dei diritti e maggiore equità

Il Ministero ha voluto anche chiarire i termini per assicurare la continuità dei diritti acquisiti e l’equità nell’accesso al bonus.

Il contributo per l’acquisto di veicoli elettrici resta garantito a tutti i cittadini e le imprese che:

Risultavano già residenti o aventi la sede legale nei Comuni inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto (8 agosto 2025, n. 236), anche se tali Comuni non sono più ricompresi nel nuovo aggiornamento ISTAT. Risiedono o hanno la sede legale nei Comuni ora ulteriormente ricompresi grazie alla nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021.

Con questa duplice garanzia, il MASE intende evitare potenziali penalizzazioni derivanti da variazioni sopravvenute, assicurando la continuità dei diritti già riconosciuti, e al contempo ampliare la platea degli aventi diritto, in linea con l’obiettivo di maggiore equità e inclusività della misura.

Fonte: MASE