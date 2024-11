PNRR Missione 7 REPowerEU Investimento 1 – Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rende noto che, al fine di incrementare l’elettrificazione dei consumi grazie all’uso di energia da fonti rinnovabili contribuendo ad accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione, aumentando l’efficienza, riducendo i costi e abbattendo l’inquinamento atmosferico, è stato pubblicato apposito Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione al fine di favorire l’elettrificazione dei consumi energetici di almeno 230000 abitanti, da finanziare a valere sull’investimento 1 della missione 7 del PNRR. La dotazione complessiva dell’Avviso è pari ad euro 393.156.440,30, di cui il 45% è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno.

Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente gli operatori del sistema di distribuzione dell’intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica e che non svolgono anche attività di produzione, salvo il caso in cui le società integrate verticalmente siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione tramite conti separati per ciascuna delle attività. La selezione delle operazioni è valutativa a sportello. Lo sportello sarà aperto a decorrere dalle ore 10.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto dell’Avviso sulla GURI e resterà aperto fino alle ore 10.00 del 31 gennaio 2025. Lo sportello potrà essere chiuso anticipatamente al raggiungimento di un importo di contributo richiesto pari al 150% della dotazione complessiva. Della chiusura anticipata dello sportello verrà data notizia sul sito istituzionale del MASE www.mase.gov.it .

La domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati deve essere presentata all’indirizzo pec: rafforzamentosmartgrid@pec.mase.gov.it.

Qui il link al Decreto.

Fonte: MASE