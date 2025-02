PNRR, MASE: nuove procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal Decreto MEF 6 dicembre 2024

Nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata pubblicata la nota circolare n. 32927 del 20 febbraio 2025 al fine di consentire ai Soggetti attuatori pubblici e privati una corretta operatività nei processi di erogazione delle risorse PNRR e nella successiva fase di rendicontazione e controllo, in adempimento a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, attuativo dell’articolo 18 quinquies del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che individua e detta criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse del PNRR innovando alcune disposizioni previgenti. La nota circolare fornisce altresì indicazioni in relazione al set di informazioni e documenti da inserire sul sistema ReGiS. Inoltre, nella medesima sezione del sito web sono presenti delle FAQ, che saranno costantemente aggiornate ed integrate, oltre a tutti gli strumenti operativi di supporto. Le procedure delineate dalla nota circolare sono vigenti nelle more dell’aggiornamento delle Linee guida per Soggetti attuatori e Soggetti attuatori delegati delle Misure PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Fonte: MASE