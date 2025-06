PNRR: investimento 8 «Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche»

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 126 del 3 giugno 2025 avente ad oggetto “Investimento 8 «Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche», Missione 7 «REPowerEU» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” il Mnistero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica informa che è stato adottato il decreto direttoriale prot. n. 110 del 14 maggio 2025 recante approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti ad attivita’ di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 7 «REPowerEU», Investimento 8 «Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche» – linea di intervento 2 «Progetti di R&S relativi alla progettazione ecocompatibile e alle attivita’ di estrazione mineraria urbana per un approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche».

L’avviso, avente una dotazione di euro 24.000.000,00, di cui il 40% rivolto a progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e’ destinato alle imprese, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in riferimento ai seguenti filoni di ricerca:

I. tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e materie prime strategiche;

II. integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;

III. ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un’offerta costante di materie prime critiche di alta qualita’ per le operazioni di estrazione mineraria urbana.

Le domande di agevolazione, comprensive della documentazione indicata all’art. 8 dell’avviso, devono essere presentate al seguente indirizzo PEC ecb@pec.mase.gov.it indicando in oggetto «M7-Inv.8 PNRR – Materie prime critiche – Presentazione domanda», per il periodo dalle ore 12,00 del 5 giugno 2025 alle ore 12,00 del 4 luglio 2025.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso e’ consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione dedicata del sito istituzionale, Bandi e Avvisi – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

