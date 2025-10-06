PNRR digitale: al via i finanziamenti per modernizzare i SUE (Sportelli Unici Edilizia)

Edilizia 6 Ottobre 2025, di Redazione

Regioni, Comuni e Province Autonome hanno più tempo per accedere ai fondi destinati alla modernizzazione delle piattaforme SUE, con l'obiettivo di standardizzare i processi e garantire l'interoperabilità tra gli sportelli

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato gli Avvisi di finanziamento destinati agli enti territoriali per l’adeguamento digitale degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE). L’intervento punta a conformare le piattaforme tecnologiche di gestione dei SUE alle “Specifiche tecniche di interoperabilità SUE”, un passaggio cruciale per la digitalizzazione delle procedure edilizie.

Un supporto per la coerenza digitale

Questi finanziamenti rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente nella Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 2.2.3, titolato “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)”. Il Dipartimento della funzione pubblica, titolare dell’investimento, intende così estendere ai SUE l’architettura logica e il modello di interoperabilità già adottati per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

L’obiettivo primario dell’adeguamento è standardizzare i linguaggi di comunicazione tra i diversi attori coinvolti nel sistema SUE, assicurando così coerenza e continuità con quanto già stabilito per i SUAP. Questo permetterà una gestione più fluida, efficiente e omogenea delle pratiche su tutto il territorio nazionale.

Proroga dei termini per la candidatura

Gli Avvisi di finanziamento sono rivolti a:

  • Comuni (in forma singola o associata)
  • Regioni
  • Province autonome

Inizialmente fissata al 30 settembre 2025, la scadenza per presentare la candidatura è stata prorogata. Le Amministrazioni interessate avranno tempo fino alle 23:59 del 14 ottobre 2025 per aderire.

Tutta la documentazione, inclusi gli Avvisi e il Decreto di proroga, è disponibile per la consultazione e la presentazione delle domande sulla Piattaforma padigitale2026.gov.it.

Fonte: AgID

