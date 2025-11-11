Piccoli Comuni, al via il reclutamento per innovazione e digitalizzazione della PA

Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato un Avviso rivolto ai piccoli comuni italiani, con popolazione fino a 5.000 residenti, per rafforzare la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, finanziata dal Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, punta a potenziare la capacità amministrativa locale e a migliorare i servizi a cittadini e imprese.

I comuni interessati possono presentare la manifestazione di interesse per partecipare a un concorso unico, organizzato dalla Commissione RIPAM con il supporto di Formez PA, finalizzato al reclutamento di funzionari a tempo pieno e indeterminato con competenze giuridiche, economiche e contabili, digitali, nonché ingegneristiche e architettoniche. La procedura tiene conto delle novità introdotte dal decreto-legge n. 25/2025 sulla transizione digitale e sul reclutamento strategico del personale pubblico.

Le domande devono essere inviate tramite il Portale inPA entro le ore 12:00 del 9 dicembre 2025. L’avviso riguarda esclusivamente i comuni che non hanno già ricevuto finanziamenti pubblici per analoghe attività e si basa sui dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2023. Ciascun comune può presentare una sola istanza, e le selezioni saranno effettuate sulla base di titoli e fabbisogno del personale manifestato dai comuni partecipanti.

Per informazioni e chiarimenti è disponibile l’indirizzo e-mail ufficioconcorsidfp@governo.it.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica