Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023

In GU Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto 3 agosto 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza E Energetica recante l'”Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023″ nel provvedimento in breve il “Piano d’azione”.

Il Piano d’azione è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituisce il Piano d’azione adottato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 cosi’ come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013.

Come previsto all’articolo 2 del decreto al fine di revisionare e aggiornare i criteri ambientali minimi vigenti, nonche’ al fine di integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici sostenibili, sono adottati, con decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, i criteri ambientali minimi che costituiscono le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilita’ ambientale nelle procedure d’acquisto pubbliche di cui all’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nella Gazzetta in allegato al provvedimento è contenuto il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (edizione 2023).

Fonte: Gazzetta Ufficiale