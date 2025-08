Pesaro lancia il Virtual Tour 3D dei musei

Un passo avanti nella strategia di promozione e accessibilità culturale del Comune. Pesaro lancia il Virtual Tour 3D di 3 musei simbolo della città e delle sue eccellenze: i Musei Civici di Palazzo Mosca, il Museo Nazionale Rossini, il Museo Officine Benelli, una piattaforma digitale innovativa che consente la fruizione immersiva dei luoghi della cultura: grazie alla ricostruzione del museo in 3D, è possibile visitare il museo come se si fosse lì.



Il Virtual Tour 3D rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione del patrimonio culturale locale, fornendo a cittadini, studiosi e visitatori la possibilità di esplorare virtualmente musei, monumenti ed edifici storici. In questo modo l’esperienza museale si arricchisce offrendo l’opportunità di documentarsi, approfondire e rivedere prima, durante e dopo la visita fisica: è quindi un’occasione per fare promozione e creare stimoli per venire a vedere la città. Ma è forte anche il tema dell’accessibilità perché il tour virtuale apre le porte di un museo anche a chi non può accedervi, l’iniziativa si inserisce in un programma di valorizzazione del territorio che si pone l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo una cultura inclusiva e accessibile.



Il Virtual Tour 3D fa parte del progetto del Comune ‘Pesaro 2024 Digital Twin. Un museo a cielo aperto’ (gemello digitale) interamente finanziato dalla Regione Marche attraverso il Bando PR FESR 2021-2027, asse 1, azione 1.2.2, intervento 1.2.2.2 ‘Servizi digitali integrati’ per un importo di 45.000 euro.



Alla conferenza stampa, svoltasi in questi giorni, erano presenti il Sindaco Andrea Biancani e Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Andrea di Giuseppe responsabile 3D Smart City del Gruppo Andreani, Marcello Smarrelli direttore artistico di Pesaro Musei. Con loro, i rappresentanti dei 3 musei coinvolti nel progetto: Marco Scriboni direttore Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive e Michela Gaudenzi/Pesaro Musei per i Musei Civici di Palazzo Mosca, per il Museo Nazionale Rossini Matteo Masetti/Sistema Museo e Catia Amati e Ilaria Narici/Fondazione Rossini, per il Museo Officine Benelli il direttore Paolo Marchinelli e Marco Brusciotti presidente del Registro Storico Pesarese.



Una cartolina per la promozione della cultura della città: così il Sindaco Biancani ha descritto il Virtual Tour 3D dei 3 musei simbolo di Pesaro. Un materiale che consentirà di fare un salto di qualità, sotto il profilo culturale, a tutto il territorio dimostrando come Pesaro sia una città che punta sulla cultura e sul turismo con azioni concrete investendo risorse non scontate per la promozione internazionale delle bellezze e dei luoghi.



Per Daniele Vimini, si tratta di una proposta che fa parte da un progetto articolato orientato ai servizi digitali e alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Con un filone classico per creare un gemello digitale della città che offra finalità operative e turistiche che presenteremo nei prossimi mesi e quello del Virtual Tour che rappresenta il 1° step con cui partiamo, un servizio per dare un’idea della bellezza di queste strutture, ma anche per preparare il viaggio prima di arrivare in città e creare un database di informazioni.



Andrea di Giuseppe ha chiarito il concetto di ‘gemello digitale’: creare le informazioni che contiene un territorio, un oggetto reale, il territorio, viene convertito in oggetto digitale in modo da renderlo raggiungibile da tutti: enti pubblici, cittadini, aziende e realtà diverse.



Non è solo un gioco dell’elettronica, ma un modo nuovo di guardare le cose: ha sottolineato Marcello Smarrelli. Le scuole lavorano sui siti dei musei, una modalità che permette di fare una didattica di un certo tipo e di avere una qualità altissima delle immagini ed eliminare una gerarchia delle opere d’arte dei classici manuali perché si hanno le dimensioni reali, il Virtual Tour cambia il modo di fare didattica e offre una possibilità alle persone al di fuori della visita fisica.



Non è casuale la scelta dei luoghi protagonisti del Virtual Tour 3D, selezionati perché rappresentano l’identità cittadina e le sue radici culturali tra arte, ceramica, Rossini e motori. Con le ricche collezioni di pittura, maiolica e arti decorative, tra cui spicca un capolavoro come l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini, i Musei Civici di Palazzo Mosca compaiono nella lista degli imperdibili; accolto a Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, il Museo dedicato a Rossini è un viaggio a 360° nella vita e nelle opere del compositore grazie al prezioso allestimento con la cura scientifica della Fondazione Rossini; ospitato nella sede storica della fabbrica motociclistica Benelli, celebre marchio che ha fatto grande la storia di Pesaro, il Museo Officine Benelli espone in modo permanente 150 motociclette Benelli e MotoBi cui si aggiungono le 70 moto della Collezione ASI Morbidelli.

‘3D Smart City’ è la nuova frontiera della sostenibilità urbana: grazie ad una tecnologia rivoluzionaria basata sulla digitalizzazione 3D ultra-realistica del territorio e sull’integrazione intelligente dei dati, trasforma i Comuni in smart cities a partire dalle fondamenta. I Virtual Tour 3D sono disponibili online nel sito del Comune alla sezione cultura nelle schede dei 3 musei, su www.pesaromusei.it. e nei siti del Museo Nazionale Rossini e del Museo Officine Benelli.

Fonte: comune di Pesaro