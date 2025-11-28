Parlamento europeo sposta e snellisce le norme anti-deforestazione

Energia e Ambiente 28 Novembre 2025, di Redazione

Con 402 voti favorevoli, l’Eurocamera ha approvato una revisione del regolamento UE sulla deforestazione, rinviando l’entrata in vigore e alleggerendo gli obblighi burocratici per imprese e commercianti.

Lo scorso mercoledì 26 novembre il Parlamento europeo ha votato una modifica al regolamento dell’UE contro la deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR), accogliendo la proposta di semplificazione avanzata dalla Commissione europea.

La nuova versione prevede un rinvio di un anno per l’entrata in vigore: le imprese medio-grandi avranno tempo fino al 30 dicembre 2026, mentre micro e piccole imprese fino al 30 giugno 2027.

Inoltre, la “due-diligence”, cioè la dichiarazione che certifica che materie prime come cacao, caffè, olio di palma, soia, carne bovina, legno e carta non provengano da deforestazione, subirà una semplificazione: la responsabilità riguarderà solo chi immette il prodotto per primo sul mercato, esonerando le successive fasi della filiera.

Viene anche prevista una revisione normativa entro il 30 aprile 2026, per valutare l’impatto e l’onere amministrativo sulle aziende, con la possibilità di ulteriori modifiche.

