Palermo inaugura il Biodiversity Gateway, l’Hub nazionale per la ricerca e la tutela della biodiversità

Palermo si posiziona al centro della ricerca italiana sulla sostenibilità con l’inaugurazione del Biodiversity Gateway. Il nuovo Hub, nato dalla collaborazione tra il CNR e l’Università di Palermo nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), è destinato a diventare il più grande centro dedicato alla ricerca e alla tutela della biodiversità.

L’Hub è ospitato in un avveniristico edificio appena completato dall’Ateneo, che, insieme agli storici istituti che prospettano sull’Orto Botanico, formerà un nuovo campus. L’area è in fase di riqualificazione da parte del Comune con circolazione rallentata e nuovi marciapiedi. L’inaugurazione del Gateway ha rappresentato il culmine del Festival della Biodiversità, che ha animato la città con eventi e visite guidate.

Il National Biodiversity Future Center (NBFC) è il primo centro di eccellenza della ricerca in Italia finanziato dal PNRR. Il Centro coinvolge una rete di 48 enti, tra università, centri di ricerca e aziende, e mobilita 2.300 ricercatori con un finanziamento complessivo di 320 milioni di euro.

L’Hub di Palermo si presenta come un polo scientifico d’eccellenza, che combina:

un museo digitale e interattivo

aule dedicate alla ricerca e all’innovazione

pianificazione per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile

Fonte: comune di Palermo