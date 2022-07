Mite: finanziati 13 progetti sul bando per le smart grid nelle regioni meno sviluppate

Con decreto del 25 maggio 2022 il MITE – Direzione Generale Incentivi Energia ha approvato lo scorrimento della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo a valere sull’Avviso Reti Intelligenti Smart Grid del 20 dicembre 2019. Il provvedimento dispone il finanziamento, a valere sulle risorse dell’Asse VI RA 4.3 del PON IC, di 13 progetti in graduatoria precedentemente ritenuti ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria. Il valore complessivo delle risorse impegnate supera gli 87 milioni di euro. L’iniziativa rafforza quanto avviato nell’ambito del PON Imprese e Competitività FESR 2014-2020, con l’obiettivo di migliorare la rete di distribuzione di energia elettrica nelle regioni del Sud, incrementando direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili. Il PON IC nel corso del 2021 ha incrementato la sua dotazione finanziaria con i nuovi fondi resi disponibili dal REACT EU per un importo complessivo di circa 1,8 miliardi di euro di risorse comunitarie a un tasso di cofinanziamento UE pari al 100%.

Fonte: Mite