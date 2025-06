Pubblicato in Gazzetta Il Decreto Legge n. 92 del 26 giugno 2025 recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi” e contiene misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione e misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nelle disposizioni finali interviene anche sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale