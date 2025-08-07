Mimit: incentivi alle imprese e obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura 

Con “Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2025 – Adeguamento della disciplina degli incentivi alle imprese di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali” pubblicato in GU Serie Generale n. 181 del 6 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che in attuazione dell’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2025 è stato introdotto, tra i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, elencate all’art. 1, comma 4, del decreto stesso, l’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi inerenti ai danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.



Tale adempimento deve sussistere per le domande di agevolazione presentate a partire dalle date previste dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, richiamate all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale, e comunque successivamente alla sua pubblicazione, ed essere altresì verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 25 luglio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale