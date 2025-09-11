MIMIT: è online la nuova sezione Società Benefit, dedicata alle imprese che adottano questo nuovo modello imprenditoriale

Economia 11 Settembre 2025, di redazione

Il 21 novembre parte da Milano la 1ª tappa della "Benefit Competition" promossa dal MIMIT. Al via le candidature per partecipare

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che è online, sul proprio sito istituzionale, la nuova sezione “Società Benefit”, dedicata alle aziende che hanno scelto questo modello innovativo di fare impresa, capace di coniugare finalità economiche con responsabilità, sostenibilità e trasparenza nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e portatori di interesse. 

Sul portale istituzionale è possibile accedere a tutte le informazioni per approfondire le caratteristiche, i vantaggi e le procedure per la costituzione di una Società Benefit. 

Il MIMIT, in collaborazione con Invitalia, è inoltre promotore della prima “Benefit Competition” nazionale, iniziativa pionieristica nel panorama italiano che ha l’obiettivo di valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali di Società Benefit. 

La competizione, che partirà da Milano il 21 novembre, si articolerà in sei tappe territoriali lungo tutto il Paese.

