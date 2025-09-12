MiC: Tax credit librerie, domande solo online dalle ore 12 del 15 settembre 2025

Cultura 12 Settembre 2025, di Redazione

Presentazione istanze online dalle ore 12 del 15 settembre 2025, fino al 31 ottobre 2025 alle ore 12

A partire dalle ore 12 del 15 settembre 2025 sarà possibile presentare online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024. La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.

L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo:
https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

La dotazione finanziaria per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente, si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande). Inoltre, si segnala, che tutti gli utenti, compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati, dovranno procedere a una nuova registrazione dal 15 settembre 2025.

Per facilitare la compilazione è disponibile una guida, consultabile sul portale, eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo: taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

Maggiori informazioni sono reperibili anche sul sito della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/Tax-Credit-Librerie-00015/.

Fonte: Ministero della cultura

