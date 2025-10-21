MiC: il 24 ottobre proclamazione della Capitale italiana del libro 2026

Il 24 ottobre, alle 11.30, a Roma, nella Sala della Crociera del Collegio Romano (via del Collegio Romano 27), il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, proclamerà la Capitale italiana del libro 2026. Le città finaliste sono:

Carmagnola (Torino): “Identità, libri e territorio”

Perugia: “Gocce. L’acqua si fa voce”

Pistoia: “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”

Nardò (Lecce): “Nardò Capitale della Lettura Rigenerativa: Territori, Comunità, Futuro”

Tito (Potenza): “Una lettura che rigenera. Tito 2026, tra identità, diversità, comunità e futuro”

Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

Il titolo di Capitale italiana del libro sarà conferito dal Consiglio dei ministri, con delibera, dietro proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si inserisce nell’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare la filiera del libro e dell’editoria, al fine di rafforzare la coesione e l’inclusione sociali, nonché lo sviluppo della partecipazione pubblica.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura: https://www.youtube.com/live/PfcEQDAP_tQ

I giornalisti che desiderano seguire la cerimonia in presenza dovranno accreditarsi al link https://forms.gle/uczhSaRczJysvWMd7 entro il 23 ottobre alle 18, indicando nome, cognome, testata e numero di tessera professionale. Per informazioni https://capitaledellibro.cultura.gov.it/

Fonte: Ministero della cultura