MiC: fondi per 1,4 mln per il triennio 2025-2027 per iniziative all’estero di teatro, danza, musica e circo

Il Ministero della Cultura (MiC) ha stanziato un totale di 1.378.973 euro per il triennio 2025-2027 destinati a sostenere l’internazionalizzazione e la promozione all’estero delle arti performative italiane.

Il finanziamento è erogato tramite l’avviso pubblico “Boarding Pass Plus 2025-2027”, la cui graduatoria di ammessi ai contributi è stata appena approvata.

Le risorse sono specificamente rivolte a progetti nei settori del teatro, danza, musica, circo e arti multidisciplinari, proposti da organismi professionali o loro raggruppamenti, che dimostrino una forte vocazione internazionale.

Il provvedimento, che sarà gestito sotto la guida del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, mira a dare un sostegno stabile al settore per favorire l’apertura di nuove rotte per artisti e compagnie italiane sui mercati globali. L’impegno finanziario è distribuito su base triennale, garantendo continuità e pianificazione:

2025: 400.000 euro

400.000 euro 2026: 500.000 euro

500.000 euro 2027: 478.973 euro

Il MiC conferma così la sua strategia volta a coniugare creatività, qualità e diffusione, incoraggiando le eccellenze dello spettacolo dal vivo a farsi conoscere sulle scene globali.

Fonte: MiC