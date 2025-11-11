MiC, 1,9 milioni per sostenere i piccoli musei italiani

Il Ministero della Cultura ha stanziato 1,9 milioni di euro per sostenere i “piccoli musei” italiani, veri presìdi di conoscenza e identità locale. L’iniziativa, guidata dal ministro Alessandro Giuli, punta a rafforzare la rete di queste istituzioni, favorendone accessibilità, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il fondo 2025 è rivolto a musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da enti pubblici, privati, del Terzo settore o organizzazioni non profit, con entrate annue inferiori a 50.000 euro. Possono accedervi strutture permanenti aperte al pubblico, senza scopo di lucro, che svolgono attività di ricerca, conservazione ed esposizione del patrimonio materiale e immateriale, garantendo almeno 24 ore di apertura settimanali o 100 giorni annui per chi ha aperture stagionali.

Tra i criteri di selezione, anche iniziative rivolte alla comunità locale negli ultimi due anni e la presenza di strumenti digitali per la comunicazione e promozione del museo. Complessivamente sono stati ammessi 28 progetti su tutto il territorio nazionale, destinati a migliorare accoglienza e fruizione, realizzare nuovi apparati informativi, allestire spazi espositivi, promuovere la mediazione culturale e abbattere le barriere architettoniche.

Fonte: MIC