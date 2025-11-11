MiC, 1,9 milioni per sostenere i piccoli musei italiani

Cultura 11 Novembre 2025, di Redazione

Il Ministero della Cultura finanzia 28 progetti su tutto il territorio nazionale per migliorare accessibilità, valorizzazione e fruizione del patrimonio locale

Articoli correlati
Cultura

Cucina italiana verso l’UNESCO: valutazione tecnica positiva per la candidatura come patrimonio immateriale

Cultura

Ecosistemi culturali al Sud Italia: nuovo bando da 1 milione di euro

Cultura

Al via la settima edizione de “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”

Cultura

Dieci milioni per portare lo spettacolo dal vivo nelle periferie

Cultura

Aggiornato l’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia: 211 nuovi ingressi

Il Ministero della Cultura ha stanziato 1,9 milioni di euro per sostenere i “piccoli musei” italiani, veri presìdi di conoscenza e identità locale. L’iniziativa, guidata dal ministro Alessandro Giuli, punta a rafforzare la rete di queste istituzioni, favorendone accessibilità, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il fondo 2025 è rivolto a musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da enti pubblici, privati, del Terzo settore o organizzazioni non profit, con entrate annue inferiori a 50.000 euro. Possono accedervi strutture permanenti aperte al pubblico, senza scopo di lucro, che svolgono attività di ricerca, conservazione ed esposizione del patrimonio materiale e immateriale, garantendo almeno 24 ore di apertura settimanali o 100 giorni annui per chi ha aperture stagionali.

Tra i criteri di selezione, anche iniziative rivolte alla comunità locale negli ultimi due anni e la presenza di strumenti digitali per la comunicazione e promozione del museo. Complessivamente sono stati ammessi 28 progetti su tutto il territorio nazionale, destinati a migliorare accoglienza e fruizione, realizzare nuovi apparati informativi, allestire spazi espositivi, promuovere la mediazione culturale e abbattere le barriere architettoniche.

Fonte: MIC

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica