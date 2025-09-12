MiC: 17 settembre audizioni finaliste Capitale italiana del libro 2026

Cultura 12 Settembre 2025, di Redazione

Si terranno il 17 settembre 2025, a Roma nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, le audizioni pubbliche dei 5 Comuni finalisti in corsa per il titolo di Capitale italiana del libro 2026. Le audizioni, condotte da una giuria di esperti, rappresentano un momento decisivo del percorso di selezione, offrendo a ciascun Comune l’opportunità di presentare il proprio progetto culturale e di illustrarne la visione strategica, a seguire il calendario delle presentazioni:

17 settembre 2025

9:40 – 10:40 |Perugia con il progetto “Gocce. L’acqua si fa voce”

10:50 – 11:50 |Tito (Potenza) con “Una lettura che rigenera. Tito 2026, tra identità, diversità, comunità e futuro”

12:00 – 13:00 |Carmagnola (Torino) con “Identità, libri e territorio”

14:30 – 15:30 |Pistoia con “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”

15:40 – 16:40 |Nardò (Lecce) con “Nardò Capitale della Lettura Rigenerativa: Territori, Comunità, Futuro”

Le sessioni saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Per collegarsi, sarà possibile accedere al link https://youtube.com/live/QSPYbmUEEj4

Successivamente alle audizioni, la Giuria valuterà i progetti presentati per individuare il Comune che riceverà il titolo di Capitale italiana del libro 2026.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a promuovere la lettura, il libro e l’editoria e a incentivare la progettualità dei Comuni nel segno della cultura come motore di sviluppo e innovazione. Per maggiori informazioni  https://capitaledellibro.cultura.gov.it/ 

Fonte: Ministero della cultura

