Mezzogiorno, 262 milioni per progetti di energia rinnovabile nelle imprese

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di progetti dedicati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER), con una dotazione complessiva di 262 milioni di euro. L’iniziativa rientra nell’Azione 2.2.1 del Programma nazionale per la ricerca, l’innovazione e la competitività 2021-2027, finalizzato a sostenere la transizione verde e digitale.

Possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione, incluse reti di imprese con soggettività giuridica, presentando progetti che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici o termo-fotovoltaici per autoconsumo, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo elettrico. Ogni progetto deve riguardare una singola unità produttiva situata in comuni con oltre 5.000 abitanti nelle regioni meno sviluppate del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il 60% dei fondi è destinato a progetti realizzati da PMI, con almeno il 25% riservato alle micro e piccole imprese. La gestione dell’avviso è affidata al Ministero, con supporto tecnico del GSE, e le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 3 dicembre 2025 al 3 marzo 2026. Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Ministero nella sezione “bandi e avvisi”.