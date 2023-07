Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rende noto con un comunicato afferente “Medie Opere. Contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dal PNRR – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4; Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Erogazione acconto 20% contributo articolo 1, comma 139 e seguenti (legge n.145/2018), graduatoria 2023″ gli aggiornamenti in merito all’erogazione dei contributi agli enti locali.

Si comunica che, a seguito del perfezionamento del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, in data odierna è stata disposta la erogazione agli enti locali ammessi al finanziamento di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente all’annualità 2023, nella misura del 20% del contributo assegnato.

L’elenco degli enti ammessi al finanziamento è contenuto nell’Allegato n.3 del citato decreto interministeriale del 19 maggio 2023, visibile sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Ministero – Direzione Centrale per la Finanza Locale – alla voce “I decreti”.

In particolare, per le medie opere relative all’anno 2023, risultano erogate risorse in favore di 1.155 enti, per un importo totale pari ad euro 206.180.669,15. Le opere finanziate risultano 1461.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I Soggetti attuatori degli interventi finanziati, a seguito dell’erogazione dell’acconto, nella predetta misura del 20% del contributo, potranno procedere alla rendicontazione, sul sistema di monitoraggio e controllo “Regis”, della quota ottenuta. In esito alla verifica della citata rendicontazione verrà ricostituito l’acconto erogato e ciò consentirà all’ente di ottenere fino al 90 per cento del contributo assegnato senza alcuna necessità di anticipare risorse di cassa dal proprio bilancio.

Si rammenta che, secondo quanto già disposto con comunicato del 13 luglio 2023, entro il 14 settembre 2023, i Soggetti attuatori sono tenuti all’alimentazione dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, provvedendo al tempestivo caricamento dell’Allegato 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR”, all’interno del modulo denominato “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica”.

Fonte: DAIT