MASE: Piano Sociale da 9,3 miliardi per sostenere famiglie e imprese nella transizione

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha predisposto un Piano Sociale per il Clima da 9,3 miliardi di euro per accompagnare la transizione ecologica dell’Italia.

Il Piano si articola in quattro grandi misure – due sul fronte dell’edilizia e due su quello della mobilità.

Nel dettaglio:

3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica (ERP) in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili da cui si attende, complessivamente, un risparmio di circa 250 milioni annui: 125 milioni per circa 210.000 famiglie vulnerabili e 131 milioni per oltre 80.000 microimprese.

• 1,375 miliardi di euro saranno destinati all’ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus;

• 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate;

• 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura “Il Mio Conto Mobilità”, con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

Il documento strategico sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l’attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032

Fonte: MASE