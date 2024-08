MASE: energia, in Gazzetta Ufficiale il decreto per riconvertire raffinerie tradizionali in bioraffinerie

Un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d’investimento e per impresa, da utilizzare per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti in bioraffinerie. Lo prevede il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nella Serie generale del 5 agosto.

L’obiettivo della misura, come stabilito dal decreto 176 del 22 novembre 2022 che sostiene il settore energetico, è di incentivare la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti al fine di aumentare la disponibilità di produzione nazionale di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza. Il decreto integra quanto previsto dal decreto MASE del 16 marzo 2023, che prevede vengano immesse in consumo, dai soggetti obbligati, quantitativi di biocarburanti in purezza che si incrementano di 100.000 tonnellate annue, fino a raggiungere il milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. Per il Ministro Gilberto Pichetto, “con il via libera al decreto proseguiamo sulla strada degli obiettivi di decarbonizzazione, affermando la centralità di un modello di biocarburanti sostenibili, già una realtà in Italia ma che ha bisogno di una affermazione in sede europea”.

I contributi sono concessi a valere sul Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con priorità alla riconversione totale degli impianti tradizionali. Il soggetto che gestisce l’attuazione della misura è il Gestore dei Servizi Energetici SpA, che dovrà predisporre le regole operative.

Fonte: MASE