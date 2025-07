MASE, Agro-voltaico: aggiornate le graduatorie e pubblicate le FAQ

I Decreti Direttoriali n. 146/2025 e n. 147/2025 sono stati pubblicati dalla Direzione Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I provvedimenti contengono l’aggiornamento delle graduatorie relative alla procedura selettiva indetta con l’Avviso pubblico per la partecipazione alle Aste ed ai Registri di cui al Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023. Tali graduatorie costituiscono il presupposto per l’adozione dei decreti di concessione del contributo in conto capitale, finanziato a valere sulle risorse afferenti all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) – Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) – Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al fine di agevolare l’interpretazione della disciplina e fornire riscontri ai principali quesiti emersi nella prima fase di attuazione della misura, è stato altresì pubblicato un elenco aggiornato di domande frequenti (FAQ), disponibile sul sito istituzionale del MASE.

il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto, inoltre, il 19 giugno 2025, ha sottoscritto il decreto che introduce modifiche sostanziali alla disciplina per l’incentivazione dei sistemi Agrivoltaici prevista dal DM 436 del 22 dicembre 2023, che saranno applicabili anche alle richieste già presentate.

Maggiori informazioni nel comunicato del MASE.