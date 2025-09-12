Masaf, MiC e ANCI per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio UNESCO

Per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO, iniziativa promossa congiuntamente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura, l’ANCI supporta il 21 settembre in diversi Comuni, dal Nord al Sud dell’Italia, “il pranzo della domenica-italiani a tavola”: un momento di incontro e di convivialità tra i cittadini intorno ai piatti della tradizione gastronomica.

“Noi non candidiamo un modo di cucinare, anche se tutte le cucine regionali italiane avrebbero i titoli per ottenere il riconoscimento a patrimonio immateriale dell’Unesco, noi candidiamo un rito” ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. “Un rito che appartiene a tutti noi, che parte dalla scelta dei cibi, passa per la cucina per approdare sulle nostre tavole dove si parlerà di quello che si sta mangiando. La cucina italiana è questo, antichi saperi tramandati, la gioia di stare insieme, di incontrarsi e di mantenere vivi i rapporti familiari e di amicizia. Il pranzo della domenica è l’espressione di questo tratto culturale che il mondo ci invidia, vedere così tanta gente riunita nelle piazze sarà una dimostrazione di quello che è la cucina per gli italiani”.

“Dall’alta cucina a quella popolare, ha commentato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, l’Italia, per le sue variegate caratteristiche geografiche e per le sue stratificazioni storiche, è impreziosita da una pluralità di ingredienti, di piatti, di occasioni, di rituali legati al mangiare. La storia del cibo è storia della civiltà e della cultura, la cucina italiana rispecchia la società, la storia e il rapporto con il territorio: oltre a essere una peculiarità tutta italiana il cui primato è riconosciuto in tutto il mondo. Sosteniamo perciò con la massima convinzione e partecipazione la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale UNESCO”.

“Il cibo è un pilastro della nostra identità e un potente collante sociale” ha sottolineato il Presidente dell’ANCI e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Non c’è pasto senza condivisione, non c’è tavola senza una storia da raccontare, riunirsi per mangiare è un rito che unisce generazioni, famiglie e intere comunità. È da questo legame profondo che nasce l’idea di scegliere il pranzo della domenica come simbolo per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO. Con questa iniziativa, che coinvolge diversi Comuni e territori, vogliamo sottolineare che la nostra cucina è ben più di una semplice arte culinaria: è espressione di una cultura popolare e accessibile, che racchiude in sé gesti, riti e saperi antichi, valorizzando il legame tra la terra e le persone, e rappresenta una delle risorse principali dell’economia e della cultura del Paese“.

L’evento, grazie all’importante campagna di promozione realizzata in collaborazione con la RAI, sarà protagonista di una lunga diretta TV di Domenica IN “Speciale UNESCO” su RAI1, con collegamenti dalle piazze dei Comuni coinvolti nell’iniziativa, a cui prenderanno parte anche personaggi della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo italiano.

Non mancheranno momenti di convivialità internazionale, la cucina italiana è patrimonio comune di 60 milioni di connazionali che vivono all’estero e di tanti stranieri che si ispirano allo stile di vita italiano. L’iniziativa coinvolgerà anche le sedi delle nostre ambasciate di Londra, Parigi e New York, dove cibo e tradizioni locali saranno protagonisti.

Fonte: Ministero della cultura