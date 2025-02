M2C4 I3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani. Pubblicate le Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH

Per la misura M2C4 I3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani” sono disponibili le Istruzioni Operative per il rispetto del principio DNSH predisposte dalla DG COGESPRO dell’Unità di Missione PNRR del MASE. Ne da notizia il MASE in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Con le Istruzioni – si legge nel comunicato – si intendono fornire alcune indicazioni operative al fine di supportare i Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori esterni nella identificazione degli adempimenti che consentono di dimostrare che gli interventi realizzati non arrecano danno ad alcuno degli obiettivi ambientali di cui all’art. 17 del Reg. UE 2020/852 e nella individuazione dei relativi documenti da produrre sia in fase ex ante, che in fase ex post.

In sintesi, le Istruzioni operative contengono:

una sezione introduttiva sul principio DNSH;

sul principio DNSH; un’ analisi del rispetto del principio DNSH nell’ambito della misura M2C4 I3.4;

del rispetto del principio DNSH nell’ambito della misura M2C4 I3.4; la descrizione delle modalità di attestazione del rispetto del DNSH in fase di realizzazione e di rendicontazione degli interventi;

in fase di realizzazione e di rendicontazione degli interventi; l’Allegato 1 recante l’individuazione degli elementi di controllo per il rispetto del principio DNSH in relazione all’Investimento M2C4 I3.4.

Fonte: MASE