Legambiente: Goletta dei Laghi 2023 arriva in Abruzzo, in buona salute i laghi di Scanno e Bomba

Goletta dei Laghi 2023 arriva in Abruzzo per presentare i dati sulle analisi microbiologiche dei bacini lacustri di Bomba e di Scanno, entro i limiti i 4 punti campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente, confermando i risultati dello scorso anno. L’ oggetto del monitoraggio della campagna sono canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.

I risultati delle analisi sono stati presentati durante la conferenza stampa tenutasi sul Lago di Scanno, all’evento hanno partecipato Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo; Giovanni Mastrogiovanni, Sindaco di Scanno; Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei laghi di Legambiente; Massimo Giusti, direttore tecnico di Arta Abruzzo; Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente; Daniele D’Amario, Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo.

Inoltre, il Lago di Scanno per la 1° volta è stato insignito delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano per il 2023.

“Esprimo grande soddisfazione per questo riconoscimento”, afferma il Giovanni Mastrogiovanni, sindaco di Scanno, riempie di orgoglio sapere che il lago di Scanno è stato premiato per aver coniugato territorio e strategie di sviluppo sostenibile e perché la località è la 1° in Abruzzo ad essere premiata tra le regioni per questi motivi”.

È dello stesso avviso anche Daniele D’Amario, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo: “per la 1° volta una località abruzzese è tra le regioni premiate dalla Guida blu, il riconoscimento testimonia il buon lavoro svolto in questi ultimi anni dalla Regione nel potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti e ai cittadini”.

Risultati entro i limiti di legge i 4 punti monitorati da Goletta dei Laghi in Abruzzo: nello specifico, il punto monitorato in corrispondenza dell’immissione del fiume Sangro, a Villa Santa Maria (CH) e quello in prossimità della diga entrambi nel Lago di Bomba; il punto monitorato in via della Difesa, in località La spiaggetta a Villalago (AQ) e quello in via del Lago, in località Chiesetta del Lago a Scanno (AQ), nel Lago di Scanno.

Fonte: Legambiente