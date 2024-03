Legambiente: Festa dell’Albero 2024, nuovi alberi contro lo smog e la crisi climatica

Anche quest’anno Legambiente e i suoi Circoli organizzano la Festa dell’Albero edizione Primavera, dal 21 al 24 marzo, gli eventi di messa a dimora di alberi oppure di cura e manutenzione di piantagioni già esistenti sono in programma per celebrare il 21 marzo, una data importante perché a livello mondiale si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste mentre nel nostro Paese ricorre anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In 14 regioni sono in programma 60 eventi durante i quali i volontari dell’associazione, insieme alle amministrazioni, scuole, istituzioni, metteranno a dimora 700 nuovi alberi. Grazie a questi eventi si darà un contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, l’obiettivo è mettere a dimora milioni di alberi in tutta Europa promuovendo un movimento fatto di cittadini che coinvolga scuole, associazioni, istituzioni e imprese nella lotta alla crisi climatica. Inoltre, alcuni degli eventi di messa a dimora di nuovi alberi saranno realizzati grazie alla raccolta fondi Music for the Planet, promossa dall’artista friulana Elisa Toffoli, che nelle festività natalizie ha organizzato un tv-show a sostegno del progetto Life Terra e grazie al quale saranno messi a dimora 1000 nuovi alberi. Il 21 marzo il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha convocato a Roma gli amministratori delle regioni padane (Emilia-Romagna, Lombarda, Veneto e Piemonte) per discutere gli alti tassi di inquinamento dell’aria rilevati nel Nord Italia; nei giorni scorsi, infatti, le aree metropolitane del Settentrione hanno raggiunto un triste primato sui livelli di inquinamento dell’aria e gli alti livelli di PM10 e PM2,5 e altri agenti inquinanti rilevati nell’atmosfera.

Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi, è il claim di quest’anno, per ricordare le importanti funzioni svolte dagli alberi come l’assorbimento di CO₂ e la produzione di ossigeno, ma anche la rigenerazione di spazi verdi urbani. Gli alberi sono depuratori naturali dell’aria e preziosi alleati del clima mitigando l’effetto serra, questo il leit motiv degli eventi per ricordare quanto la strategia di mettere a dimora nuovi alberi nelle città e creare foreste urbane sia la strategia più immediata ed efficace per abbattere i livelli di inquinamento; studi scientifici hanno dimostrato che 1 ettaro di foresta urbana sia capace di rimuovere in media 8,5 kg/anno di PM10 e 35,7 kg/anno di ozono. Anche per questa Festa dell’Albero sarà adottato il principio dell’albero giusto al posto giusto, favorendo la messa a dimora di essenze adatte alla stagione primaverile favorendo le essenze, come le conifere e le sempreverdi, la funzione “anti-smog” degli alberi è nota ma i dati di Ecosistema Urbano ci dicono che le città hanno ancora tanto lavoro da fare per aumentare gli spazi verdi e le foreste urbane.

Questa azione porterebbe un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’UE sulla Biodiversità traguardata al 2030 e quelli climatici stabiliti con l’Accordo di Parigi, pensando agli alberi come ad una infrastruttura di salute pubblica in grado di aiutare il benessere fisico e mentale dei cittadini. Quest’anno il tema della Giornata Internazionale delle Foreste è legato alle innovazioni tecnologiche e digitali e alle “nuove soluzioni per un mondo migliore” e l’uso della tecnologia viene sperimentato anche con il progetto europeo Life Terra, infatti la messa a dimora degli alberi viene supportata da web-app che supporta la geolocalizzazione e il monitoraggio nel tempo di ogni albero piantato. A Ottaviano (Na) il Circolo presso l’Osservatorio Ambiente e Legalità organizza 2 giorni, il 20 e 21 marzo, dedicati alla tutela della biodiversità e alla giustizia sociale con la messa a dimora di alberi insieme alle scolaresche. In Toscana, a Siena, grazie alla raccolta fondi Music for the Planet il Bosco di Busseto sarà rigenerato con la piantumazione di 50 piante. Il Circolo di Siena ha dato appuntamento all’evento aperto al pubblico il 22 marzo alle 9.30 al Parco delle Mura. Scopri tutti gli eventi di Festa dell’Albero Primavera

Fonte: Legambiente