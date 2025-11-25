La Commissione europea lancia uno strumento per i whistleblower della legge sull’IA

La Commissione europea ha messo a disposizione uno strumento dedicato ai whistleblower per la legge sull’intelligenza artificiale (IA). Il nuovo sistema consente di segnalare presunte violazioni in modo sicuro e riservato, direttamente all’Ufficio dell’UE per l’IA, il centro di competenze della Commissione in materia.

Le segnalazioni possono essere inviate in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE e in diversi formati, garantendo la protezione dei dati e l’anonimato attraverso meccanismi di crittografia certificati. I whistleblower possono inoltre ricevere aggiornamenti sullo stato della loro segnalazione e rispondere a eventuali richieste dell’ufficio senza rischiare di essere identificati.

L’obiettivo della legge europea sull’IA è favorire l’innovazione e l’adozione delle tecnologie intelligenti, tutelando al contempo la salute, i diritti fondamentali e la fiducia dei cittadini. Lo strumento per whistleblower rappresenta quindi uno strumento chiave per individuare tempestivamente violazioni e promuovere un uso sicuro e trasparente dell’IA.

Maggiori informazioni nella nota della Commissione Ue