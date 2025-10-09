Italiani sempre più indipendenti nella gestione energetica domestica

Riscaldamento diffuso quasi ovunque e condizionatori in forte crescita: è la fotografia delle dotazioni energetiche delle famiglie residenti in Italia nel 2024, scattata dall’ISTAT. L’indagine triennale evidenzia una spinta verso l’autonomia impiantistica, con un aumento significativo degli impianti di riscaldamento autonomi e un boom dei sistemi di raffrescamento, anche in ottica caldo/freddo.

RISCALDAMENTO: COPERTURA TOTALE, RISCOSSA DELL’AUTONOMO

La dotazione di un sistema di riscaldamento nell’abitazione principale è ormai universale, raggiungendo il 99,4% delle famiglie (era il 98,6% nel 2021). L’unica differenza significativa si riscontra nel Mezzogiorno, dove l’1,7% delle famiglie ne è ancora sprovvisto, sebbene il dato sia in costante calo.

Autonomi in vetta: l’impianto di riscaldamento autonomo è preminente e in crescita, presente nel 79,0% delle famiglie, con un aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto al 2021 (72,2%).

Parallelamente, l’accesso all’acqua calda sanitaria è capillare (99,7% delle famiglie) e per il 70,4% degli italiani l’impianto per l’acqua calda coincide con quello di riscaldamento.

CONDIZIONAMENTO: FORTE ESPANSIONE, OLTRE LA METÀ DELLE FAMIGLIE DOTATE

L’aumento delle temperature si riflette nella diffusione dei sistemi di raffrescamento. Nel 2024, oltre la metà delle famiglie (56,0%) dispone di almeno un sistema di condizionamento, un dato che è quasi raddoppiato dal 2013 (29,4%) e in netta crescita rispetto al 2021 (48,8%).

Tipologie: il 40,4% delle famiglie possiede un sistema capace di riscaldare e raffrescare ( pompa di calore ). Il 24,4% ha un impianto di condizionamento (centralizzato o autonomo), mentre il 35,4% ha apparecchi singoli.

L’USO DELLE BIOMASSE: LEGNA E PELLET

L’utilizzo delle biomasse domestiche (legna e pellet) è strettamente legato alla dimensione dei Comuni e alla zona geografica.

Legna da Ardere: Il 16,0% delle famiglie ha usato legna nel 2023. L’utilizzo è massimo nei Comuni fino a 10mila abitanti ( 30,9% ) e minimo nei capoluoghi di Città metropolitana ( 1,5% ).

Complessivamente, il 21,9% delle famiglie ha utilizzato almeno una delle due principali biomasse (legna e/o pellet).

