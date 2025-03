Riportare la natura nella nostra vita: così recita la Strategia europea per la Biodiversità al 2030. E poiché la vita di milioni e milioni di cittadini si concentra nelle città e nei contesti sempre più antropizzati dei nostri territori, è dalle città che bisogna ripartire per invertire la tendenza al progressivo degrado degli ecosistemi, inclusi quelli urbani.

La nuova pubblicazione ISPRA “I Piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita?” – promossa e curata dalla Sezione Aree urbane – parte quindi dalle città per riflettere su di uno strumento di pianificazione ancora poco diffuso in Italia – il Piano comunale del verde – con l’obiettivo di comprenderne contenuti, strategie e potenziale trasformativo per territori più sani, inclusivi e resilienti. Torino, Vercelli, Bolzano, Padova, Rovigo, Parma, Bologna, Forlì, Livorno, Avellino: questi i 10 Piani del verde analizzati.

Al webinar sono stati invitati rappresentanti di MASE, ANCI e ICLEI e il programma prevede approfondimenti tecnici e una sessione dedicata ai Comuni.

Programma provvisorio

Iscrizioni