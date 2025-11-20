ISPRA: gestione smart del verde per città resilienti, sostenibili e vivibili

ISPRA: gestione smart del verde per città resilienti, sostenibili e vivibiliEnergia e Ambiente 20 Novembre 2025, di Redazione
La gestione digitale del verde urbano non solo riduce l'isola di calore e l'inquinamento, ma taglia i costi amministrativi e favorisce il coinvolgimento della cittadinanza nella cura del territorio
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare