Indicatori territoriali: il termometro delle politiche di sviluppo

Gli Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo sono una banca dati creata da Istat e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCoes) per misurare l’efficacia delle politiche di coesione in Italia. Contiene 366 indicatori, di cui 56 di genere, con serie storiche che partono dal 1995.

Caratteristiche principali

Contenuto : Oltre 366 indicatori per analizzare lo sviluppo territoriale, con serie storiche che risalgono fino al 1995.

: Oltre 366 indicatori per analizzare lo sviluppo territoriale, con serie storiche che risalgono fino al 1995. Obiettivi : Valutare l’impatto delle politiche, supportare la riprogrammazione delle risorse e alimentare un dibattito informato tra i decisori e il pubblico.

: Valutare l’impatto delle politiche, supportare la riprogrammazione delle risorse e alimentare un dibattito informato tra i decisori e il pubblico. Aggiornamento : La banca dati viene aggiornata mensilmente, di solito intorno al 20 di ogni mese, ad eccezione di agosto.

: La banca dati viene aggiornata mensilmente, di solito intorno al 20 di ogni mese, ad eccezione di agosto. Organizzazione : Gli indicatori sono suddivisi per aree tematiche e per i diversi cicli di programmazione, come l’ Accordo di partenariato 2014-2020 e i precedenti quadri di riferimento.

: Gli indicatori sono suddivisi per aree tematiche e per i diversi cicli di programmazione, come l’ e i precedenti quadri di riferimento. Accessibilità: I dati sono disponibili in vari formati, inclusi .zip e .csv, per facilitarne l’uso. C’è anche una sezione dedicata al Contesto macroeconomico con i dati economici regionali.

Aggiornamenti recenti

Luglio 2022 : Sono state inserite le nuove categorie di regioni relative all’ Accordo di partenariato 2021-2027 , e sono state rimosse quelle dei cicli precedenti (2000-2006 e 2007-2013).

: Sono state inserite le nuove categorie di regioni relative all’ , e sono state rimosse quelle dei cicli precedenti (2000-2006 e 2007-2013). Dicembre 2022: Sono stati aggiunti nuovi indicatori specifici per il sistema produttivo italiano, con un focus sulle attività culturali e creative.

Per ulteriori dettagli e per consultare la banca dati, è possibile visitare la sezione “Statistiche territoriali per le politiche di sviluppo” sul sito di Istat.