Indicatori territoriali: il termometro delle politiche di sviluppo

Economia 25 Settembre 2025, di redazione

Dall'Istat una banca dati aggiornata per monitorare e orientare le politiche di coesione in Italia.

Articoli correlati
Economia

MIMIT: è online la nuova sezione Società Benefit, dedicata alle imprese che adottano questo nuovo modello imprenditoriale

Economia

Online la nuova “Raccolta normativa PNRR”: guida pratica alle norme europee e nazionali

Economia

Apertura di un nuovo sportello per il sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale

Economia

Mimit: sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

Economia

Pagamenti delle fatture commerciali e riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Gli Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo sono una banca dati creata da Istat e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCoes) per misurare l’efficacia delle politiche di coesione in Italia. Contiene 366 indicatori, di cui 56 di genere, con serie storiche che partono dal 1995.

Caratteristiche principali

  • Contenuto: Oltre 366 indicatori per analizzare lo sviluppo territoriale, con serie storiche che risalgono fino al 1995.
  • Obiettivi: Valutare l’impatto delle politiche, supportare la riprogrammazione delle risorse e alimentare un dibattito informato tra i decisori e il pubblico.
  • Aggiornamento: La banca dati viene aggiornata mensilmente, di solito intorno al 20 di ogni mese, ad eccezione di agosto.
  • Organizzazione: Gli indicatori sono suddivisi per aree tematiche e per i diversi cicli di programmazione, come l’Accordo di partenariato 2014-2020 e i precedenti quadri di riferimento.
  • Accessibilità: I dati sono disponibili in vari formati, inclusi .zip e .csv, per facilitarne l’uso. C’è anche una sezione dedicata al Contesto macroeconomico con i dati economici regionali.

Aggiornamenti recenti

  • Luglio 2022: Sono state inserite le nuove categorie di regioni relative all’Accordo di partenariato 2021-2027, e sono state rimosse quelle dei cicli precedenti (2000-2006 e 2007-2013).
  • Dicembre 2022: Sono stati aggiunti nuovi indicatori specifici per il sistema produttivo italiano, con un focus sulle attività culturali e creative.

Per ulteriori dettagli e per consultare la banca dati, è possibile visitare la sezione “Statistiche territoriali per le politiche di sviluppo” sul sito di Istat.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica