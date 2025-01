Il Regolamento imballaggi e rifiuti da imballaggi è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il nuovo regolamento introduce regole armonizzate per tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e promuovere pratiche di riuso, riciclo e gestione efficiente delle risorse. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in GU (vale a dire l’11 febbraio 2025).

Fonte: Anci