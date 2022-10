IF2022: Pisa apre la nuova edizione di Internet Festival

Iniziata la 12° edizione di Internet Festival dedicata al tema dell’imperfezione: 4 giorni, dal 6 al 9 ottobre, vedranno l’alternarsi di panel, workshop e incontri con decine di esperti di fama internazionale di tecnologia e web, ma anche sociologi, artisti e rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni.

Gli appuntamenti, dettagliati all’interno di un cronoprogramma, saranno tenuti in diverse sedi della città aperte al pubblico previa prenotazione. Fra i temi trattati vi sono le principali tecnologie con particolare interesse verso l’agricoltura di precisione tramite il cloud, i computer quantistici, il Metaverso e molto altro: gli appuntamenti in streaming sono raggiungibili dall’apposita sezione del sito.

Da, venerdì 7 ottobre il pubblico verrà catapultato nel Metaverso con Monica Guerritore, che presenta in anteprima a Internet Festival il progetto Mecenati, con il primo token NTT (ore 18.15 Scuola Normale Superiore/Sala Azzurra). E il legame tra Metaverso e democrazia sarà al centro della doppia sessione dal titolo Digital Rights, un vero e proprio viaggio tra le sfide giuridiche più urgenti della dimensione digitale: dalla tutela dei diritti della persona nel mondo delle piattaforme digitali al rapporto tra poteri privati e poteri pubblici nella società tecnologica, dall’impatto sulla democrazia alla relazione tra istituzioni e cittadinanza digitale.

A seguire Toscana protagonista della conferenza Toscana Digitale: Istruzioni per l’uso dedicata alla strategia regionale in materia di competenze digitali, la gestione dei dati a supporto delle decisioni, a cura di Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale), Ente Terre Regionali Toscana, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ARTEA (ore 11.30, Scuola Normale Superiore).

Per gli amanti delle sfide tecnologiche all’insegna del food, da non perdere l’appuntamento con (Im)perfetti a tavola al Royal Victoria Hotel, alle 19.30, evento decisamente originale per scoprire come la tecnologia trasforma l’imperfezione in una scelta vincente: attraverso le app che fanno incontrare a cena chi aveva in agenda un pasto in solitudine o le piattaforme che permettono di mettere in rete e valorizzare l’invenduto e lo scartato di frutta e verdura. Prosegue a ritmo serrato anche il programma dei T-Tour: 100 appuntamenti, tra laboratori, workshop, conferenze interattive, spettacoli e mostre, per un programma di percorsi educativi e formativi destinati a studenti di tutte le età.

Per tutta la durata di IF2022 la città di Pisa si presenterà ancora più interattiva, tra installazioni ed esperienze di gaming fruibili dal pubblico tra le Logge dei Banchi e il Centro Congressi Le Benedettine, tra cui quella di Legambiente in tema di Agenda 2030, il contest gourmet “Il gusto dell’imperfezione”, promosso da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con i ristoranti cittadini, e il gioco Go, check, click, una sfida interattiva a spasso per Pisa che il 7 e l’ 8 consentirà di vincere premi per 5mila euro e conoscere la città oltre la Torre, il contest coinvolge 82 negozi ed è realizzato con il supporto di ConfCommercio e Confesercenti.

Proseguono invece i percorsi turistici interattivi pensati dal Comune di Pisa per suggerire percorsi alternativi a quelli più classici della città della Torre: una serie di QR Code identificati dalla Croce di Pisa guidano i viaggiatori tra storie, aneddoti, antico e contemporaneo, con testi, video e musica. IL PROGRAMMA COMPLETO SU IF2022