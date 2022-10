Green week e Forum Ambiente, al via “Il cuore verde di Milano”

Milano sempre più centro attrattivo per le idee, i progetti e i momenti di confronto nazionale e internazionale sulle tematiche ambientali, dal 29 settembre al 7 ottobre si svolgerà in città la 1° edizione del “Forum Ambiente”, il laboratorio culturale e scientifico dedicato a contenuti indispensabili e non procrastinabili, come la transizione ecologica, il contrasto ai cambiamenti climatici, la cura del paesaggio e del verde urbano passando per la tutela del suolo, delle acque e della qualità dell’aria.

Ad illustrare, oggi a Palazzo Marino, i temi del Forum, a cui si affiancheranno 270 eventi previsti in città in occasione della Milano Green week 2022 (dal 30 settembre al 2 ottobre), il Sindaco Giuseppe Sala con l’Assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi “Credo che le occasioni di confronto e dibattito dedicate alle azioni che possiamo mettere in campo a favore dell’ambiente siano importanti per Milano, una città che ha posto al centro delle proprie iniziative di sviluppo una particolare attenzione ecologica, ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono certo che dal Forum Ambiente e dalla Milano Green week arriveranno suggerimenti e suggestioni utili a definire gli indirizzi di politiche di transizione ecologica a livello locale e nazionale, nell’ambito delle quali Milano possa riconfermare l’impegno attivo ed essere riconosciuta quale punto di riferimento culturale e scientifico autorevole”.

“Il cuore verde di Milano è grande e pulsante, in questo Forum e nella Milano Green week vogliamo raccontare, progettare e confrontarci con esperti, amministratori, scienziati, divulgatori, cittadini, per costruire la città che vogliamo. Una città che ponga il benessere delle persone, la qualità della vita, la tutela del suolo, dell’aria, dell’acqua, del verde, la transizione ecologica, la giustizia ambientale e sociale al centro del nostro impegno come amministratori e come cittadini”; ha commentato l’Assessore all’Ambiente e Verde, Elena Grandi.

Il Forum sarà un’occasione d’incontro e di confronto che per 2 settimane porterà in città convegni e dibattiti dedicati all’ambiente e si intitolerà “Forum Ambiente – Il cuore verde di Milano”. Il programma di incontri, tutti gratuiti, è rivolto ai cittadini, ma anche a un pubblico di professionisti: agronomi, paesaggisti, architetti, ingegneri, medici, giornalisti, e a chiunque sia sensibile alle tematiche ambientali.

Si partirà il 28 settembre, alle 18.30, presso la Casa degli artisti, con l’inaugurazione di “Il verde inaspettato“, una mostra fotografica di Massimo Ferrari realizzata in collaborazione con l’azienda cartotecnica Pigna: una serie di scatti che raccontano un paesaggio verde rigoglioso e bellissimo, sconosciuto e inaspettato, nei diversi quartieri della città.

Martedì 4 ottobre ad aprire i propri spazi al Forum sarà la sede di Palazzo Reale che ospiterà, alle 9, il Convegno internazionale “La città quale laboratorio per la neutralità climatica”: l’appuntamento metterà anche a confronto le esperienze e i progetti delle 9 città, Milano, Roma, Torino, Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma e Prato, che hanno sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il protocollo che permetterà di avviare azioni sinergiche di ricerca e innovazione su mobilità, efficienza energetica e urbanistica e verde. Negli stessi spazi, dalle 14 alle 15 la Direzione di Progetto Resilienza urbana ospiterà il networking event “Making cities resilient” per promuovere la creazione di una Rete nazionale di città resilienti, in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del rischio di disastri (UNDRR) e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).