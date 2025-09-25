Giornate Europee del Patrimonio: un weekend tra arte e architettura

L’Italia si prepara a celebrare le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più grande manifestazione culturale d’Europa, in programma per sabato 27 e domenica 28 settembre. L’iniziativa, coordinata dal Ministero della Cultura, coinvolgerà musei e luoghi d’arte pubblici e privati in tutto il Paese, con un ricco calendario di eventi.

L’edizione di quest’anno si concentra sul tema “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a esplorare il valore del paesaggio costruito e a riscoprire come l’architettura sia una viva espressione della storia e della cultura delle nostre comunità.

Per l’occasione, sono previste visite guidate, aperture straordinarie e convegni in tutto il territorio nazionale. Un’opportunità speciale sarà offerta sabato sera, con l’apertura serale dei musei statali a un costo simbolico di 1 euro.

Tutte le informazioni dettagliate sugli eventi e gli orari sono disponibili sui siti dei singoli luoghi della cultura e sul portale ufficiale del Ministero della Cultura.