Giornate Europee del Patrimonio: un weekend tra arte e architettura

Cultura 25 Settembre 2025, di redazione

Dal 27 al 28 settembre, musei e luoghi d'arte aprono le porte per celebrare l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura

Articoli correlati
Cultura

I Sindaci per la Pace, il 26 settembre a Vicenza la mobilitazione per un futuro senza guerre

Cultura

Masaf, Mic e Anci per sostenere la cucina italiana a Patrimonio Unesco

Cultura

MiC: ecco le finaliste della Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027

Cultura

MiC, al via candidature per Premio Nazionale Paesaggio 2026

Cultura

GENOVA: Staglieno Days, 12 percorsi storico-artistici alla scoperta del cimitero monumentale

L’Italia si prepara a celebrare le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più grande manifestazione culturale d’Europa, in programma per sabato 27 e domenica 28 settembre. L’iniziativa, coordinata dal Ministero della Cultura, coinvolgerà musei e luoghi d’arte pubblici e privati in tutto il Paese, con un ricco calendario di eventi.

L’edizione di quest’anno si concentra sul tema “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a esplorare il valore del paesaggio costruito e a riscoprire come l’architettura sia una viva espressione della storia e della cultura delle nostre comunità.

Per l’occasione, sono previste visite guidate, aperture straordinarie e convegni in tutto il territorio nazionale. Un’opportunità speciale sarà offerta sabato sera, con l’apertura serale dei musei statali a un costo simbolico di 1 euro.

Tutte le informazioni dettagliate sugli eventi e gli orari sono disponibili sui siti dei singoli luoghi della cultura e sul portale ufficiale del Ministero della Cultura.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica