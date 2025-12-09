Genova lancia l’App “Musei di Genova”: l’intera rete civica in un unico hub digitale

I Musei di Genova compiono un significativo salto di qualità digitale, con la nuova App Musei di Genova, una piattaforma innovativa che riunisce l’intera rete museale cittadina in un unico ambiente digitale condiviso, anche in lingua inglese.

Il progetto, realizzato con il sostegno fondamentale della Fondazione Compagnia di San Paolo, introduce un modello avanzato di fruizione culturale, rendendo l’esperienza di visita accessibile e personalizzata per cittadini e turisti.

La nuova App nasce dall’evoluzione e dalla scalabilità della precedente applicazione del Museo di Storia Naturale G. Doria, l’architettura modulare permette a ogni museo civico di mantenere la propria identità e i contenuti, beneficiando di un sistema unitario che ne valorizza l’offerta complessiva.

L’Assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha espresso soddisfazione: «la nuova App è un passo decisivo nell’evoluzione digitale dei Musei di Genova, che diventano più accessibili, inclusivi e vicini alle esigenze dei cittadini e dei visitatori».

La piattaforma non è solo una guida, ma un hub digitale che accompagna l’utente in ogni fase dell’esperienza:

contenuti esclusivi: percorsi personalizzati, giochi interattivi, video, podcast e la sezione Museo Nascosto, per scoprire opere conservate nei depositi.

percorsi personalizzati, giochi interattivi, video, podcast e la sezione Museo Nascosto, per scoprire opere conservate nei depositi. accessibilità avanzata: sviluppata secondo i principi del Design for All, include impostazioni per la leggibilità (font semplificati, contrasti elevati), funzione text-to-speech e l’installazione di QR code tattili all’ingresso dei musei.

sviluppata secondo i principi del Design for All, include impostazioni per la leggibilità (font semplificati, contrasti elevati), funzione text-to-speech e l’installazione di all’ingresso dei musei. visite da remoto: prevede la possibilità di prenotare visite guidate a distanza, utili per docenti, studiosi e persone con difficoltà motorie.

Il progetto, il cui costo è di 75mila euro (+ 25mila per interoperabilità e assistenza fino al 2027), è stato coordinato da Liguria Digitale con lo sviluppo tecnico affidato a Fabbrica digitale.

Fonte: comune di Genova