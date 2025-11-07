G7: l’Italia aderisce alla GovAI Grand Challenge per un uso etico dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici

Innovazione 7 Novembre 2025, di Redazione

L’Italia partecipa alla nuova competizione del G7 per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale etiche e innovative a servizio dei cittadini

L’Italia sostiene la G7 GovAI Grand Challenge, una competizione internazionale promossa dalla presidenza canadese del G7 per favorire lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale etiche e sicure nel settore pubblico. L’iniziativa, parte del G7 AI Network (GAIN), punta a promuovere l’uso responsabile dell’IA nei servizi governativi dei Paesi del G7 e dell’Unione europea.

Dal 17 novembre al 1° dicembre 2025 si terranno i Rapid Solution Lab, due settimane di lavoro intensivo durante le quali team e singoli partecipanti svilupperanno proposte pratiche e innovative per affrontare quattro sfide chiave del settore pubblico. I progetti più promettenti riceveranno fino a 10.000 dollari canadesi ciascuno, per un totale di 100.000 dollari destinati a finanziare le migliori idee. I risultati finali e i finanziamenti saranno annunciati all’inizio del 2026.

Possono partecipare studenti, ricercatori, funzionari pubblici e rappresentanti del mondo accademico, dell’industria o della società civile provenienti dai Paesi del G7 e dell’UE. Le candidature apriranno il 17 novembre sul sito ufficiale della Challenge.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del G7 AI Network, la rete internazionale di esperti che mira a favorire la collaborazione tra governi per sviluppare soluzioni di IA a beneficio dei cittadini. Tra gli obiettivi del network figurano anche la creazione di un catalogo di soluzioni open source e la definizione di una roadmap comune per progetti di successo nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici.

Fonte: AgID

