G7: l’Italia aderisce alla GovAI Grand Challenge per un uso etico dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici

L’Italia sostiene la G7 GovAI Grand Challenge, una competizione internazionale promossa dalla presidenza canadese del G7 per favorire lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale etiche e sicure nel settore pubblico. L’iniziativa, parte del G7 AI Network (GAIN), punta a promuovere l’uso responsabile dell’IA nei servizi governativi dei Paesi del G7 e dell’Unione europea.

Dal 17 novembre al 1° dicembre 2025 si terranno i Rapid Solution Lab, due settimane di lavoro intensivo durante le quali team e singoli partecipanti svilupperanno proposte pratiche e innovative per affrontare quattro sfide chiave del settore pubblico. I progetti più promettenti riceveranno fino a 10.000 dollari canadesi ciascuno, per un totale di 100.000 dollari destinati a finanziare le migliori idee. I risultati finali e i finanziamenti saranno annunciati all’inizio del 2026.

Possono partecipare studenti, ricercatori, funzionari pubblici e rappresentanti del mondo accademico, dell’industria o della società civile provenienti dai Paesi del G7 e dell’UE. Le candidature apriranno il 17 novembre sul sito ufficiale della Challenge.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del G7 AI Network, la rete internazionale di esperti che mira a favorire la collaborazione tra governi per sviluppare soluzioni di IA a beneficio dei cittadini. Tra gli obiettivi del network figurano anche la creazione di un catalogo di soluzioni open source e la definizione di una roadmap comune per progetti di successo nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici.

Fonte: AgID