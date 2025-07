Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020-Rimodulazione delle risorse disponibili

In GU Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2025 la Delibera 27 marzo 2025 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Imputazione di risorse a copertura della riduzione disposta ai sensi dell’articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022“.

In particolare al punto 3.1 è previsto che nelle more dell’approvazione, con successiva delibera del CIPESS, della riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione (POC) «Citta’ metropolitane» 2014-2020» conseguente alla revoca di cui al punto 1.3 della presente delibera, sono rese indisponibili le risorse di cui all’Ambito IV «Interventi ex delibera CIPE n. 36/2020» del medesimo POC, per un importo pari a 283.400.000,00 euro.

