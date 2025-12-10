Fondi del MiC al teatro urbano: assegnati 500 mila euro agli artisti di strada

Cultura 10 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero della Cultura premia progetti e festival che valorizzano teatro urbano e sociale, con contributi a realtà consolidate e iniziative ad alto impatto territoriale

Articoli correlati
Cultura

Genova lancia l’App “Musei di Genova”: l’intera rete civica in un unico hub digitale

Cultura

Fondi 2025 per le minoranze linguistiche: via libera al decreto di ripartizione

Cultura

Più libri più liberi. Dalle polemiche alle progettualità.

Cultura

Fondo per festival, cori e bande: 1,5 milioni di euro per 24 realtà musicali

Cultura

L’Aquila, mille capitali: il programma della Capitale italiana della Cultura 2026

Il Ministero della Cultura ha assegnato 500 mila euro attraverso il bando “Teatro urbano e sociale”, destinato ai soggetti che promuovono attività teatrali negli spazi urbani e iniziative realizzate con artisti di strada. Si tratta di un intervento che riconosce il valore culturale e sociale di un settore capace di portare arte, coesione e inclusione direttamente nelle comunità locali.

Le valutazioni della Commissione consultiva per il teatro hanno premiato soprattutto realtà già affermate a livello nazionale. Tra i principali assegnatari figura il Teatro Biondo di Palermo, che ottiene uno dei contributi maggiori grazie alla qualità del progetto presentato. Riconoscimenti importanti anche per l’Associazione Culturale Artime di Fermo e per Il NaufragarMedolce di Roma, entrambe apprezzate per la capacità di integrazione con il tessuto urbano.

Nel campo del teatro sociale spiccano il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Pesaro e Urbino e l’APS Trerrote di Napoli, considerati tra i centri più significativi del settore. Ulteriori contributi sono stati destinati a progetti con un forte impatto sul territorio, come L’Ufficio Incredibile di Parma, Latium e Teatro 7 Off di Roma, insieme a percorsi innovativi di ricerca teatrale presenti in diverse regioni italiane.

L’intervento del MiC conferma così l’importanza crescente del teatro urbano e sociale, sostenendo iniziative che rafforzano le comunità e ampliano l’accesso alla cultura negli spazi pubblici.

Fonte: MIC

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica