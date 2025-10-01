Finanza pubblica: Istat accelera e pubblica i dati preliminari sull’indebitamento dei sottosettori P.A.

Economia 1 Ottobre 2025, di Redazione

L’Istituto ha anticipato la consueta scadenza europea per agevolare il Governo nella stesura del prossimo Documento di finanza pubblica 2025, fornendo subito le cifre chiave (2021-2024). Attenzione: i dati sono provvisori

Istat in anticipo per il documento di Finanza Pubblica

L’Istat ha scelto la via della tempestività, pubblicando in forma preliminare e ben prima della scadenza europea i dati chiave relativi all’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettore, e coprendo il periodo dal 2021 al 2024.

Questa mossa anticipata risponde a una precisa esigenza politica e istituzionale: facilitare la stesura del prossimo Documento di finanza pubblica 2025. Il Governo, infatti, è stato impegnato da recenti risoluzioni di Camera e Senato a fornire, all’interno del Documento, un aggiornamento delle previsioni del Conto economico delle Amministrazioni, con una dettagliata segmentazione per sottosettore.

Dati provvisori, scadenza finale 21 ottobre

La pubblicazione odierna permette di assicurare una maggiore disponibilità di informazioni in una fase cruciale per la programmazione economica, anticipando la consueta deadline europea che è fissata generalmente per la terza settimana di ottobre.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che i dati sull’indebitamento per sottosettore diffusi dall’Istat in questa fase sono da considerarsi provvisori. Essi sono infatti soggetti a verifica finale nell’ambito della Notifica dei dati a Eurostat, procedura prevista per il Deficit Eccessivo.

I numeri definitivi, armonizzati e convalidati a livello europeo, saranno resi pubblici il 21 ottobre, in concomitanza con la pubblicazione dei dati finali di tutti i Paesi dell’Unione Europea.

