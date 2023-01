Energia: online Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali sul mercato libero

È online l’Elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali sul mercato libero. Ai fini dell’attività di vendita, le imprese del settore dovranno presentare domanda di iscrizione attraverso l’apposito Portale “Elenco venditori di energia elettrica-Eve”.

“L’Elenco è uno strumento fondamentale per gestire il progressivo processo di liberalizzazione del mercato dell’energia – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – contribuendo a migliorare il grado di trasparenza, conoscenza e affidabilità del mercato stesso. L’obiettivo infatti è incrementare la responsabilizzazione delle imprese e integrare gli strumenti a tutela dei consumatori, quali il portale delle offerte e il portale dei consumi gestiti dall’Acquirente Unico”.

Più nel dettaglio, in allegato al decreto direttoriale che ne disciplina l’operatività è pubblicato l’Elenco delle imprese che al 17 novembre 2022 risultavano accreditate nel Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico, e che, in quanto già in esercizio, sono incluse provvisoriamente nell’Elenco. Le stesse aziende potranno quindi perfezionarne l’iscrizione attestando, entro il 17 aprile 2023, il possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa.

Il Ministero intende rafforzare l’informazione a vantaggio degli utenti anche attraverso l’avvio di un’ampia campagna informativa istituzionale. Verrà in questo modo accompagnato il processo di sviluppo del mercato libero con la finalità di risparmiare energia e costi in bolletta. I nuovi strumenti, realizzati con il supporto di Acquirente Unico, consentiranno dunque al cittadino di scegliere la migliore offerta disponibile più adeguata al proprio profilo di consumo.

Il decreto direttoriale che disciplina l’operatività dell’elenco è stata approvata dal Direttore generale per la competitività e l’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del 25 agosto 2022, n. 164, recante la disciplina dell’Elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali.

Elenco venditori energia elettrica – EVE

Fonte: MASE