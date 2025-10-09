Edilizia. L’innovazione delle costruzioni passa da Bari con il SAIE

Edilizia 9 Ottobre 2025, di Redazione

Con 512 espositori e 147 convegni, la Fiera delle costruzioni si conferma il polo di riferimento nazionale per sostenibilità e innovazione del cantiere

Il settore delle costruzioni si prepara per un appuntamento cruciale con SAIE, la Fiera dedicata a edilizia, progettazione e impianti. L’evento, che si terrà dal 23 al 25 ottobre nel capoluogo pugliese, si conferma come il principale punto di incontro e confronto per l’intera filiera.

NUMERI E TEMI CHIAVE

L’edizione 2025 registra una crescita significativa, con oltre 500 aziende espositrici distribuite in tre padiglioni aggiuntivi rispetto all’ultima edizione. I numeri parlano chiaro:

  • 512 espositori
  • 80 associazioni partner
  • 147 convegni in programma

SAIE si configura come un forte moltiplicatore commerciale e un momento di riflessione per l’intero comparto. La manifestazione sarà strutturata in percorsi dedicati che guideranno i visitatori attraverso i temi più attuali e urgenti del settore.

FOCUS SU INNOVAZIONE E CANTIERE

L’edizione di quest’anno darà maggiore spazio espositivo al cantiere in tutte le sue forme, coprendo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla gestione e manutenzione. I percorsi tematici focalizzeranno l’attenzione su:

  • Sostenibilità
  • Innovazione e Trasformazione Digitale
  • Efficienza Energetica e Sicurezza
  • Infrastrutture e Integrazione Edificio/Impianto
  • Nuovi Sistemi Costruttivi e Formazione

La Fiera è l’occasione di riferimento per gli operatori per scoprire l’eccellenza e le soluzioni innovative presentate dalle aziende, confermandosi la più grande community di professionisti e imprese del mondo delle costruzioni.

