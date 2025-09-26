Dote Famiglia 2025: pubblicati gli elenchi dei corsi sportivi. Via alle domande dal 29 settembre

Scatta il conto alla rovescia per il Fondo Dote Famiglia 2025, la misura di sostegno del Governo per l’attività sportiva giovanile. A seguito della conclusione della fase di adesione da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS, sono stati pubblicati gli elenchi dei corsi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale.
Quando e Come Presentare la Domanda
La fase per la presentazione delle domande prenderà il via alle ore 12:00 di lunedì 29 settembre p.v. e resterà aperta fino a esaurimento delle risorse.
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale potranno presentare la richiesta esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo:
https://avvisibandi.sport.governo.it. L’accesso al sistema richiede l’uso di SPID o CIE.
Requisiti Essenziali
Il contributo è destinato a coprire le spese per l’iscrizione a corsi sportivi per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della domanda.
Fondamentale il requisito ISEE: è necessario un indicatore ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a € 15.000. Non sarà necessario allegare il documento ISEE, poiché la verifica della veridicità avverrà in automatico tramite la piattaforma.
La Scelta del Corso e Istruzioni Operative
Per completare la domanda, sarà obbligatorio inserire il codice specifico del corso sportivo selezionato, reperibile negli elenchi appena pubblicati (disponibili in formato pdf ed excel).
Massima attenzione: l’avviso sottolinea che la domanda, una volta inviata, non potrà essere modificata. La cancellazione, inoltre, comporta la perdita della priorità acquisita.
Alla piattaforma dovrà essere allegato l’apposito allegato firmato (anche con firma analogica) insieme a una copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Attenzione: l’invio della domanda non garantisce automaticamente il contributo, la cui assegnazione è subordinata ai necessari controlli di competenza.
Per chiarimenti e maggiori dettagli, sono disponibili le FAQ e tutte le informazioni sulla pagina ufficiale del Fondo Dote Famiglia 2025.
Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento per lo Sport